Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρουν σε ανακοίνωση ότι, λόγω της αναβάθμισης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βατί, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένες διευθετήσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση των επαγγελματιών βοθροκαθαριστών της επαρχίας Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο σταθμός λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα, γεγονός που περιορίζει προσωρινά την ποσότητα λυμάτων που μπορεί να παραλαμβάνει. Για τον λόγο αυτό, το ΤΑΥ και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού έχουν προχωρήσει σε συντονισμένες ενέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό:

Ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή παραλαμβάνει επιπλέον ποσότητες λυμάτων, συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, ώστε να απορροφηθεί σημαντικό μέρος του φορτίου.

παραλαμβάνει επιπλέον ποσότητες λυμάτων, συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, ώστε να απορροφηθεί σημαντικό μέρος του φορτίου. Ο σταθμός της Βαθιάς Γωνιάς παραμένει διαθέσιμος για τους μεταφορείς, ενώ παράλληλα εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας.

παραμένει διαθέσιμος για τους μεταφορείς, ενώ παράλληλα εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας. Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες για συντονισμένες και προγραμματισμένες απορρίψεις στο δίκτυο του ΕΟΑ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων και η ομαλή λειτουργία των σταθμών.

Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της μειωμένης δυναμικότητας του σταθμού Βατί είναι προσωρινά, αλλά τυγχάνουν στενής παρακολούθησης από το ΤΑΥ και το Τμήμα Περιβάλλοντος, τα οποία λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την περιβαλλοντικά ορθή και απρόσκοπτη διαχείριση των λυμάτων. Η αναβάθμιση του σταθμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου, οπότε και θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, πέραν των πιο πάνω ενεργειών, μελετώνται και πρόσθετες λύσεις για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών.

Τα αρμόδια τμήματα παραμένουν σε συνεχή διαβούλευση με τους επαγγελματίες βοθροκαθαριστές και τον ΕΟΑ Λεμεσού, με στόχο την εξεύρεση των πλέον εφαρμόσιμων λύσεων για την συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης.

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