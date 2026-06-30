Σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές διαχείρισης λυμάτων στη Λεμεσό καταγγέλλουν οι επαγγελματίες του κλάδου των βυτιοφόρων, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει πλέον άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, τον τουρισμό και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Με ανακοίνωσή τους, ζητούν την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αδυνατούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της επαρχίας.

Όπως αναφέρουν, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει στα κράτη μέλη όχι μόνο τη δημιουργία αλλά και τη διατήρηση επαρκών υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, με δυναμικότητα που να ανταποκρίνεται στον όγκο των λυμάτων που παράγονται καθημερινά. Στην περίπτωση της Λεμεσού, υποστηρίζουν ότι η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρώνεται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη τουριστική και μία από τις σημαντικότερες οικονομικές πόλεις της χώρας, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις και οικιστικές αναπτύξεις.

Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόσφατο ούτε οφείλεται στον κλάδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυσκολίες ξεκίνησαν από το 2018, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βατί, έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Από την έναρξη λειτουργίας του, όπως υποστηρίζουν, διαπιστώθηκαν περιορισμοί τόσο στη δυναμικότητα όσο και στις κατηγορίες λυμάτων που μπορούσε να επεξεργαστεί, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των βυτιοφόρων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για οριστική επίλυση του ζητήματος, οι ίδιοι αναφέρουν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, όταν, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και αλλαγής της διαχείρισης της εγκατάστασης, περιορίστηκε δραστικά η δυνατότητα παραλαβής λυμάτων, χωρίς να έχει εξευρεθεί λειτουργική εναλλακτική λύση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, οι ημερήσιες ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού ανέρχονται σε περίπου 1.000 κυβικά μέτρα λυμάτων. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα η εγκατάσταση στο Βατί μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 300 κυβικά μέτρα ημερησίως, ενώ σήμερα η δυνατότητα αυτή έχει περιοριστεί σε μόλις 80 κυβικά μέτρα.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνουν, έχει ως αποτέλεσμα τα βυτιοφόρα να παραμένουν σε ουρές αναμονής για τέσσερις ή και περισσότερες ώρες προκειμένου να απορρίψουν ένα μόνο φορτίο, γεγονός που ανατρέπει τον ημερήσιο προγραμματισμό των επαγγελματιών και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Ως προσωρινή λύση προτάθηκε η χρήση της εγκατάστασης του ΕΟΑ Μονής. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ούτε αυτή μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της Λεμεσού, καθώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα μπορεί να δέχεται λύματα μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα και με περιορισμένο ρυθμό παραλαβής, έπειτα από προηγούμενο έλεγχο και ανάλυση του περιεχομένου τους. Όπως επισημαίνουν, η διαδικασία αυτή είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, αφού τα λύματα παράγονται σε καθημερινή βάση και είναι αδύνατο να είναι γνωστή εκ των προτέρων η ακριβής σύσταση κάθε φορτίου.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο μεταφοράς λυμάτων στην Πάφο, καθώς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβαν, η επαρχία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις ποσότητες που παράγονται στη Λεμεσό.

Οι επαγγελματίες εκφράζουν ακόμη έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, οι αρμόδιες υπηρεσίες μεταθέτουν τις ευθύνες μεταξύ τους, χωρίς να παρουσιάζεται ουσιαστική και εφαρμόσιμη λύση. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν ζητούν οικονομική ενίσχυση ή προνομιακή μεταχείριση, αλλά την εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίσει επαρκείς υποδομές διαχείρισης λυμάτων, όπως προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καταλήγοντας, χαρακτηρίζουν τη σημερινή κινητοποίηση ως την ύστατη επιλογή ενός κλάδου που, όπως αναφέρουν, επέδειξε επί χρόνια υπομονή και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Καλούν την Πολιτεία και προσωπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά επηρεάζει συνολικά τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη λειτουργία της Λεμεσού.

Βυτιοφόρα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων για εκκένωση λυμάτων στη Λεμεσό pic.twitter.com/DTsnsmrIdZ — Sigmalive (@Sigmalivecom) June 30, 2026

Διαβάστε επίσης: «Πνίγεται» στα λύματα η Λεμεσός - «Καμπανάκι» για τον βιολογικό τόπο στο Βατί