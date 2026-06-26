Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η διαχείριση των βοθρολυμάτων στη Λεμεσό, με τις εταιρείες εκκένωσης να κάνουν λόγο για αδιέξοδο και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού να αποδίδει την ευθύνη στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, όπου μίλησαν ο ιδιοκτήτης εταιρείας εκκένωσης βοθρολημμάτων, Μαρίνος Ηρακλέους, και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας.

«Πάμε προς διάλυση – Θέλουμε λύση από χθες»

Ο Μαρίνος Ηρακλέους περιέγραψε μια δραματική εικόνα για τη λειτουργία των εταιρειών εκκένωσης βοθρολημμάτων, τονίζοντας ότι τα προβλήματα στο βιολογικό σταθμό στο Βατί είναι διαχρονικά.

«Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι από τον καιρό που έχει φτιαχτεί ο βιολογικός στο Βατί. Συνεχόμενα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι εταιρείες είχαν αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΑ Λεμεσού να απορρίπτουν τα λύματα σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, ωστόσο η δυνατότητα αυτή διακόπηκε.

«Προχτές ήρθε μια ειδοποίηση, πρέπει να σταματήσετε... Από χτες απεγνωσμένοι, ουρές, γραμμές λόγω του ότι ο βιολογικός δεν μπορεί να παραλάβει πάνω από 120 κυβικά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραγωγικότητα των εταιρειών έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τους ζητείται να μεταφέρουν τα λύματα μέχρι τη Λευκωσία ή την Πάφο.

«Πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε τα λύματα στην Πάφο ή στη Λευκωσία;», διερωτήθηκε.

Ο Ηρακλέους προειδοποίησε ότι η κατάσταση απειλεί την επιβίωση του κλάδου.

«Πάμε προς διάλυση εμείς», είπε, προσθέτοντας πως «εμείς θέλουμε εχθές λύση».

«Οι όροι της συμφωνίας δεν τηρήθηκαν»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ξεκαθάρισε ότι ο βιολογικός σταθμός στο Βατί αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

«Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι το αρμόδιο τμήμα στο οποίο ανήκει ο βιολογικός σταθμός του Βατί και διαχειρίζεται αυτή την εγκατάσταση», ανέφερε.

Όπως είπε, ο ΕΟΑ αποδέχθηκε προσωρινά να βοηθήσει το ΤΑΥ παραλαμβάνοντας περιορισμένες ποσότητες βοθρολυμάτων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

«Έχουμε θέσει αυστηρούς όρους και ποσοτικούς και ποιοτικούς», σημείωσε.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι δεσμεύσεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν.

«Δυστυχώς οι όροι αυτοί δεν έχουν τηρηθεί», είπε, εξηγώντας ότι η εισροή επιβαρυμένων λυμάτων επηρέασε την ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται.

«Το ΤΑΥ έπρεπε να κάνει τους ελέγχους»

Ο Τσουλόφτας τόνισε ότι, βάσει της γραπτής συμφωνίας μεταξύ των δύο φορέων, το ΤΑΥ είχε την υποχρέωση να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους πριν από την απόρριψη των λυμάτων.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία θα έπρεπε το ΤΑΥ να προβαίνει σε αυστηρούς ελέγχους και να υποβάλει την έκθεσή του εβδομαδιαία στον ΕΟΑ Λεμεσού. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, θα έπρεπε να ελέγχονται η αγωγιμότητα, το pH, τα στερεά και γενικότερα η ποιότητα κάθε φορτίου, ώστε να προστατεύεται το σύστημα επεξεργασίας.

«Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω τη σωστή λειτουργία του εργοστασίου», υπογράμμισε.

«Αν συμβεί κάτι, θα υπάρξει τεράστια περιβαλλοντική κρίση»

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ προειδοποίησε ότι τυχόν πρόβλημα στις εγκαταστάσεις της Μονής θα έχει σοβαρές συνέπειες.

«Εάν συμβεί κάτι σε αυτό το εργοστάσιο η χώρα μας θα βρεθεί σε μια τεράστια περιβαλλοντική κρίση», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ΕΟΑ εξακολουθεί να έχει διάθεση συνεργασίας, αρκεί να τηρούνται οι όροι που έχουν συμφωνηθεί.

«Είχαμε όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε μαζί τους και να τους διευκολύνουμε. Αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να αυξήσουν τον έλεγχο και την επιτήρηση», είπε.

Έκκληση για άμεση παρέμβαση

Κλείνοντας, ο Μαρίνος Ηρακλέους απηύθυνε έκκληση για άμεση κρατική παρέμβαση, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Χρειάζεται βοήθεια το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Δεν έχει άλλη λύση... Η Λεμεσός πλημμυρίζεται από λύματα. Εμείς θέλουμε εχθές λύση», κατέληξε.





