Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Πέμπτη 02 Ιουλίου, 2026 και ώρα 00:10, εκδηλώθηκε φωτιά σε θεριζοαλωνιστική μηχανή η οποία ήταν σταθμευμένη σε ανοικτό υπαίθριο χώρο στην τοποθεσία “Πετροκολύμπια” της κοινότητας Σιας της επαρχίας Λευκωσίας.

Στο επεισόδιο ανταποκρίθηκαν άμεσα ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και ένα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο και τέσσερα άτομα προσωπικό αντίστοιχα.

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Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο 30 λεπτά μετά την εκδήλωσή της και συγκεκριμένα στις 00:40, καθώς και την αποτροπή επέκτασής της σε παρακείμενη βλάστηση.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται.