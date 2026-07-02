O Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της ΕΕ για παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες.

Υπογραμμίζει ότι τα επιδόματα βαριάς κινητικής αναπηρίας βρίσκονται στάσιμα από το 2019. Το επίδομα ανέρχεται στα 408 ευρώ και ζητούν από το κράτος να δώσει μια αύξηση τουλάχιστον 30%. «Το κράτος έχει υποχρέωση να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και πρέπει να το πιέσουμε», σημείωσε.

Ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν διεκδικούσαν τα επιδόματα φροντίδας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, του τηλεφώνησε ένας υπουργός αρμόδιος του θέματος και του είπε « Μα Δημήτρη, έχω μια οικογένεια, φίλους μου, οι οποίοι τους θεωρώ πλούσιους. Αυτοί γιατί να πάρουν επίδομα φροντίδας για τη γυναίκα», η οποία έχει σοβαρή αναπηρία. Ο κ. Λαμπριανίδης από την άλλη τον ρώτησε «αν θεωρεί λογικό αυτή η γυναίκα για τις βασικές ανάγκες που της δημιουργεί η αναπηρία, να είναι δεσμευμένη και υποχρεωμένη από τα εισοδήματα του άνδρα της».

Προσθέτει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα με τον διαχωρισμό του αναπηρικού επιδόματος από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις άμεσα για ικανοποιητικές αυξήσεις στα επιδόματα βαριάς αναπηρίας.

Προσθέτει ότι, αν σήμερα ένα άτομο υποβάλει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνυπολογίζουν ως δικό του εισόδημα τον μισθό του/της συζύγου, ανεξαρτήτως ύψους, καθώς και τον μισθό άγαμων τέκνων ηλικίας έως 28 ετών. Ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις η αίτηση απορρίπτεται.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο:

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Η «Αγκαλιάς Ελπίδας» ζητά αύξηση επιδομάτων αναπηρίας

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία δεν μετριέται με δηλώσεις, αλλά με πράξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Οργάνωση για την Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες Αναπηρίες «Αγκαλιά Ελπίδας», ζητώντας "την άμεση αύξηση κατά 30% των επιδομάτων φροντίδας και βαριάς κινητικής αναπηρίας".

Προσθέτει ότι "δεν πρόκειται για απαίτηση ευημερίας αλλά για την ελάχιστη προϋπόθεση ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να καλύπτουν βασικές ανάγκες και να ζουν με αξιοπρέπεια".

Οπως αναφέρει η οργάνωση, "η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να παγώνει όταν αυξάνεται το κόστος ζωής και η αναπηρία δεν μπορεί να πληρώνει το τίμημα της ακρίβειας για αυτό και ήρθε η ώρα η πολιτεία να μετατρέψει τα λόγια περί κοινωνικού κράτους σε πράξεις".

Η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και να αναπροσαρμόζει τις κοινωνικές παροχές όταν αυξάνεται το κόστος ζωής. Δυστυχώς, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τις κοινωνικές παροχές για τα άτομα με αναπηρία, ενώ τα επιδόματα που καταβάλλονται απέχουν πολύ από το πραγματικό κόστος φροντίδας. Το κόστος της αναπηρίας μετακυλείεται στις οικογένειες που οδηγούνται σε οικονομική εξάντληση, επισημαίνει η οργάνωση.

Σημειώνει ότι "τα επιδόματα δεν αποτελούν προνόμιο ούτε ελεημοσύνη αλλά αποτελούν το ελάχιστο μέσο ώστε ένα άτομο με βαριά κινητική αναπηρία, το οποίο πρέπει να αγοράσει υπηρεσίες για την φροντίδα του και την καθημερινή του υποστήριξη , να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να συμμετέχει στην κοινωνία και να ασκεί το θεμελιώδες δικαίωμά του στην ανεξάρτητη διαβίωση".