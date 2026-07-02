Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η 38χρονη, την οποία φέρεται να είχε μαχαιρώσει στις 27 Ιουνίου ο πρώην σύζυγός της, μαζί με την 58χρονη μητέρα της. Η οποία σύμφωνα με την Αστυνομία, έλαβε εξιτήριο.

Ο δράστης πάντως παραμένει άφαντος, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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