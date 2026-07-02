Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγος ε.α. Αμίρ Μπαράμ, κάλεσε την Τετάρτη το Ισραήλ να προετοιμαστεί για μια «νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας», προειδοποιώντας ότι οι υπό διαμόρφωση διεθνείς συμφωνίες θα μπορούσαν να διοχετεύσουν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» στο Ιράν.

Μιλώντας στο Συνέδριο της Χερτσλίγια, στο Πανεπιστήμιο Ράιχμαν, ο Μπαράμ υποστήριξε ότι απαιτείται στοχευμένη ενίσχυση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η δημιουργία μιας ευρύτερης περιφερειακής συμμαχίας. Όπως ανέφερε, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μια αλυσίδα συνεργασίας που θα εκτείνεται «από την Ινδία, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έως την Ελλάδα και την Κύπρο», με κοινό παρονομαστή τις ανησυχίες για το Ιράν.

«Τα πλεονεκτήματα του Ισραήλ στην τεχνολογία, η αποδεδειγμένη επιχειρησιακή του εμπειρία και η καινοτομία στον τομέα της άμυνας, σε συνδυασμό με την οικονομική ισχύ των χωρών του Κόλπου, μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο μέτωπο ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών δεν υποκαθιστά τη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ενισχύει τη δυνατότητα ελιγμών της χώρας και τη διεθνή της θέση, διαφοροποιώντας παράλληλα τα στρατηγικά της ερείσματα.

Οι διαφορετικές προτεραιότητες ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Μπαράμ αναφέρθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το νέο Μνημόνιο Κατανόησης ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία πρέπει να βασίζεται τόσο στις κοινές αξίες όσο και στα κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Για το Ισραήλ, το Ιράν αποτελεί «υπαρξιακή απειλή», ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά κυρίως μια «χρόνια περιφερειακή πρόκληση», καθώς η αμερικανική στρατηγική επικεντρώνεται πλέον στην Κίνα και την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

«Εμείς σκεφτόμαστε την Τεχεράνη, εκείνοι σκέφτονται την Ταϊβάν», είπε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη διαφορά στις στρατηγικές προτεραιότητες των δύο συμμάχων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική «America First» καθιστά αναγκαίο το Ισραήλ να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους πόρους προς την Ασία.

«Αυτό αποτελεί τη βάση του επόμενου Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η συμφωνία θα πρέπει να προσφέρει οφέλη σε επίπεδο ασφάλειας, οικονομίας και στρατηγικής και για τις δύο χώρες για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε.

Προειδοποίηση για την αμυντική ετοιμότητα

Ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ακόμη ότι η χώρα έχει αυξήσει την παραγωγή των πυραυλικών συστημάτων αναχαίτισης Arrow, David's Sling και Iron Dome μέσω έκτακτων μέτρων, με ενίσχυση των προμηθειών και της αμυντικής βιομηχανίας.

Παρά ταύτα, προειδοποίησε ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ενίσχυση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων παραμένει σημαντικά πίσω από τις ανάγκες.

«Η μακροπρόθεσμη ενίσχυση των δυνάμεων του Ισραήλ υστερεί επικίνδυνα. Αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο ως κράτος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα είναι η υπονόμευση της αναγκαίας αμυντικής μας ετοιμότητας», κατέληξε.