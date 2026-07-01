Ένα τροχαίο ατύχημα στον κυκλικό κόμβο «Μακεδονίας» στο Στροβόλο, κοντά στον όμιλο «ΔΙΑ», κατέληξε σε μια ασυνήθιστη σκηνή το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, όταν ένα όχημα ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαμορφωμένο κεντρικό νησάκι του κυκλικού κόμβου.



Σύμφωνα με το RoadReportCY, στο περιστατικό εμπλέκεται μια νεαρή οδηγός. Οι αρχικές αναφορές από τον τόπο του συμβάντος υποδεικνύουν ότι το όχημά της συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο πριν βγει από τον δρόμο και ανέβει στο κεντρικό νησάκι, όπου και ακινητοποιήθηκε.



Η ασυνήθιστη θέση του οχήματος προσέλκυσε την προσοχή των διερχόμενων οδηγών, με μάρτυρες να περιγράφουν το αυτοκίνητο ως «έχοντας κυριολεκτικά προσγειωθεί στη μέση του κυκλικού κόμβου».



Δείτε το βίντεο:





Διαβάστε επίσης: Από άναμμα φούρνου σε οικία η φωτιά στη Σιά - Παραδέχθηκε ο παραβάτης