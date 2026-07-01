Η επένδυση στην Παιδεία είναι εθνική προτεραιότητα και κινητήρια δύναμη για την Κύπρο του αύριο, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τον χαιρετισμό της στην Τελετή Απονομής των Βραβείων των Διαγωνισμών Μαθητικών Δοκιμίων της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Λυκείου της Πρεσβείας της Ελλάδας,

«Κάθε ευκαιρία να περπατήσουμε στη σκέψη και στην κρίση των παιδιών, είναι μια νέα δυνατότητα στην προοπτική της χώρας μας, του ελληνισμού, της Ευρώπης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η διεργασία των παιδιών «είναι μια προσθήκη αξίας στον δημόσιο διάλογο για το ποιοι θέλουμε να είμαστε ως κοινωνία και ποιο μέλλον επιλέγουμε να οικοδομήσουμε». «Τα παιδιά μετουσιώνουν, μέσα από τα δοκίμιά τους, το ουσιώδες στην έννοια της Παιδείας και η συμμετοχή τους αντανακλά την ποιότητα και το περιεχόμενο που θέλουμε να έχει η εκπαίδευση στη χώρα μας», επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «η Παιδεία είναι η δύναμη που διαμορφώνει ανθρώπους με ταυτότητα, αξίες, κρίση και ευθύνη. Είναι ο σημαντικότερος αναπτυξιακός θεσμός και η πιο ουσιαστική επένδυση της Πολιτείας στη δημοκρατία, στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομική ανθεκτικότητα και στην προοπτική του τόπου», σημείωσε. «Αυτή είναι και η επιλογή της Κυβέρνησης, όπως επανειλημμένα τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η επένδυση στην Παιδεία είναι εθνική προτεραιότητα και κινητήρια δύναμη για την Κύπρο του αύριο», υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην ιστορία του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι ο θεσμός μετρά σχεδόν πέντε δεκαετίες ζωής, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ της κυπριακής και της ελληνικής Κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης, πλαισιώνοντας ένα κοινό σκοπό: την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την προαγωγή της ελληνικής παιδείας». Αυτό, σημείωσε, «επιτυγχάνεται με τρόπο παιδαγωγικό, αλλά και με σαφές μαθησιακό όφελος για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας».

«Η ελληνική γλώσσα είναι φορέας ιστορίας, πολιτισμού και τρόπου σκέψης. Είναι το μέσο, με το οποίο γεννήθηκαν οι έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Είναι το εργαλείο που έδωσε υπόσταση και διάσταση στον διάλογο, στη φιλοσοφία και στην επιστημονική αναζήτηση», τόνισε η Αθηνά Μιχαηλίδου. «Αυτά τα δεδομένα προσδιορίζουν και το μέγεθος της επένδυσής μας στην ελληνική γλώσσα, γιατί ακριβώς είναι ταυτόσημη με τη δυνατότητα των παιδιών μας να σκέφτονται βαθύτερα, να επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα, να δημιουργούν και να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο διαγωνισμός έχει αξιακό περιεχόμενο και παρέχει στα παιδιά που συμμετέχουν μια διευρυμένη δυνατότητα να αναπτύξουν θέσεις και απόψεις, καθώς και να προσεγγίσουν ένα συγκεκριμένο θέμα, που αφορά στην ελληνική γλώσσα και σχετίζεται με τον ελληνικό, τον ευρωπαϊκό αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. «Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν, να προβληματιστούν, να εκφραστούν. Να αναγνωρίσουν και να ενδυναμώσουν τους εθνικούς, ιστορικούς, πολιτισμικούς, αλλά και συναισθηματικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας. Τα παιδιά θέτουν εαυτόν ενώπιον της πρόκλησης να ανακαλύψουν τις δικές τους δεξιότητες – συνθετικά - στην σκέψη, στην κρίση και στην έκφραση», τόνισε.

«Αυτή είναι η αντίληψη της Κυβέρνησής μας για την Παιδεία. Να δημιουργούμε το υπόβαθρο για τους πολίτες του αύριο. Να θωρακίζουμε την ετοιμότητά τους στις προκλήσεις της εποχής σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.

Οι θεματικοί κύκλοι του φετινού Διαγωνισμού συνδέθηκαν με τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, αλλά και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2024-2029, που αποτέλεσαν και πυξίδα της Κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε.

«Η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Και επέλεξε να το πράξει αναδεικνύοντας ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η αλληλεγγύη και η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς δημοκρατία, παιδεία, κοινωνική συνοχή και ανθρωποκεντρικές αξίες», τόνισε.

«Η Κύπρος, ως οργανικό κομμάτι του ελληνισμού και στρατηγική γέφυρα της Ευρώπης προς την Ανατολική Μεσόγειο, άσκησε την Προεδρία με πλήρη επίγνωση της ιστορικής της ευθύνης, υπενθυμίζοντας στην Ευρώπη ότι το θεμέλιο των κοινών μας αξιών παραμένουν ο ελληνικός πολιτισμός, η διανόηση και σκέψη», σημείωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι «αυτή η κληρονομιά αποτελεί οδηγό για ένα εποικοδομητικό μέλλον με ανθρωποκεντρικό πρόσημο και ουσιαστική προοπτική».

«Γι’ αυτό και σήμερα η Παιδεία στην Κύπρο αλλάζει. Με σαφή πολιτική βούληση προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Εκσυγχρονίζουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Δίνουμε χώρο και χρόνο στις δεξιότητες», ανέφερε. «Δημιουργούμε γέφυρες με την αγορά εργασίας. Ενισχύουμε το πλαίσιο για το συμπεριληπτικό σχολείο. Ενδυναμώνουμε το κοινωνικό πρόσημο της εκπαίδευσης. Επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία», συμπλήρωσε.

«Οριζόντια και στοχευμένα ανεβάζουμε τον δείκτη ποιότητας και αποτελέσματος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αλλαγή που επιδιώκουμε στην σχολική εμπειρία είναι κριτήριο για την ενεργό πολιτότητα», επεσήμανε.

«Η Κύπρος έχει ανάγκη μια νέα γενιά που σκέφτεται κριτικά και καινοτομεί με τόλμη. Μια νέα γενιά με συνείδηση της ευθύνης της να πρωταγωνιστεί αλλά και αυτογνωσία για τον ρόλο της εθνικής βιογραφίας μας στο μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου», είπε η Υπουργός Παιδείας.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, ξεχωρίζουν όσοι μπορούν να σκέφτονται ανοικτά, να δημιουργούν και να τολμούν, όσοι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από το εφήμερο και το θορυβώδες, όσοι έχουν την κρίση να προτάξουν τις αξίες και τις δεξιότητές τους έναντι της μετριότητας».

«Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της εκπαίδευσης. Και αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε καθημερινά», τόνισε.

Σημειώνοντας ότι «το επίπεδο της εκπαίδευσης που προσφέρουμε σήμερα θα καθορίσει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και τη συνοχή της κοινωνίας μας τις επόμενες δεκαετίες», η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως «αυτός ο διαγωνισμός είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της ποιότητας».

«Η Ελλάδα και η Κύπρος συνδέονται με δεσμούς ιστορίας, πολιτισμού και κοινών αγώνων. Σήμερα όμως είναι ενεργά επίκαιρη η κοινή μας ευθύνη να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά που θα δώσει συνέχεια και εξέλιξη στην εθνική κληρονομιά μας», επεσήμανε.

«Ως Κυβέρνηση επιλέξαμε να επενδύσουμε στην Παιδεία, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί κτίζεται η πραγματική ισχύς ενός κράτους. Ο δρόμος για μια Κύπρο πιο δυνατή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη περνά αδιαπραγμάτευτα μέσα από το σχολείο», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας. «Ένα σχολείο που μορφώνει, εμπνέει, στηρίζει και ανοίγει δρόμους. Το σχολείο που γίνεται ώθηση για κάθε παιδί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η παρακαταθήκη της δικής μας διακυβέρνησης στις επόμενες γενιές», κατέληξε.

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Πηγή: ΚΥΠΕ