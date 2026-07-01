Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε δημόσια την Κύπρο για το έργο της κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας άνοιξε το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ξεκίνησαν επίσημα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ενεργοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ και εγκρίθηκε το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Όλα αυτά τα ιστορικά βήματα έκαναν ισχυρότερες την Ουκρανία και την Ευρώπη. Είμαι ευγνώμων για αυτή την αποτελεσματική δουλειά και τη συνεργασία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνεχάρη την Ιρλανδία για την ανάληψη της νέας προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το επόμενο εξάμηνο δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος.





I thank Cyprus for its fruitful and substantive presidency of the Council of the European Union. Over these six months, we managed to open the first cluster and officially launch negotiations on Ukraine’s accession to the EU. We activated the European Union’s €90 billion… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να ανοίξουν μέσα στον Ιούλιο και τα υπόλοιπα πέντε διαπραγματευτικά κεφάλαια για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια για την εξέλιξη αυτή.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση λόγω των κυρώσεων μεγάλης και μεσαίας εμβέλειας.

Ο Ζελένσκι κάλεσε ακόμη την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει αποτελεσματική σε όλα τα προγράμματα που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ενεργή συνεργασία, γιατί η συλλογική μας δύναμη και ενότητα αποτελούν το θεμέλιο της κοινής μας ασφάλειας», κατέληξε.