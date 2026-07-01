Στη λίστα της Europol με τους πιο καταζητούμενους (top wanted) προστέθηκε ο David Gazzaev. Πρόκειται για καταζητούμενο από τη Ρωσία στοιχεία του οποίου έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο εν λόγω ενεπλάκη σε απόπειρα φόνου που σημειώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού.

Ο Gazzaev είναι το δεύτερο άτομο που βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα. Ο πρώτος είναι ο Αλεξ Μπουρέλι, τον Αλβανό εκτελεστή στο τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας τον Ιούνιο του 2016.

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Όπως αναφέρει η Europol sτις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο ύποπτος, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, μετέβη σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, όπου φέρεται να πυροβόλησε έναν 42χρονο Ουκρανό στην κοιλιακή χώρα, με πρόθεση να του προκαλέσει τον θάνατο. Κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού φέρεται επίσης να επιτέθηκε σε παρευρισκόμενο πολίτη.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών προέκυψε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία το κίνητρο της επίθεσης συνδεόταν με υπόθεση εκβίασης και απαίτησης μεγάλου χρηματικού ποσού από το θύμα, συνοδευόμενης από απειλές κατά της ζωής του. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του υπόπτου.

Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές έλαβαν πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος φερόταν να κατείχε υψηλόβαθμη θέση σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες, εκβιάσεις και άλλες παράνομες δραστηριότητες, από τις οποίες αποκόμιζε σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείτο άτομο υψηλού κινδύνου και έφερε τον τίτλο «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε πρόσωπα με ηγετική θέση στο οργανωμένο έγκλημα των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Το ιστορικό της απόπειρας στο ξενοδοχείο

Οικονομικές διαφορές φαίνεται πως βρίσκονταν πίσω από την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ώρα αιχμής, σε χώρο πολυτελούς ξενοδοχείου της Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δράστης και θύμα είχαν δώσει ραντεβού στην καφετέρια του ξενοδοχείου. Λίγη ώρα αργότερα μετέβησαν σε εξωτερικό χώρο, όπου συγκεντρώθηκαν ακόμη περίπου οκτώ άτομα, φίλοι και γνωστοί των δύο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικράτησε ένταση, η οποία εξελίχθηκε σε μικροεπεισόδιο με τη συμμετοχή και άλλων προσώπων. Τότε, ο φερόμενος ως δράστης ανέσυρε πυροβόλο όπλο από τσαντάκι που κρατούσε και πυροβόλησε εξ επαφής τον 42χρονο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, στη συνέχεια παραλήφθηκε από δεύτερο πρόσωπο με όχημα από κοντινό σημείο και οι δύο διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το όχημα που εκτιμήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

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Το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε σοβαρή, ωστόσο βρισκόταν εκτός κινδύνου.

Οι δύο ύποπτοι ήταν γνωστοί στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο ένας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές. Η Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες των καταζητούμενων και είχε εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι ανακριτές εξέτασαν υλικό από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου και εξασφάλισαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Από τη σκηνή παραλήφθηκαν ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και άλλα τεκμήρια, τα οποία υποβλήθηκαν σε επιστημονικές εξετάσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.