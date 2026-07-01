Δεν θα πληρώσουν οι Δήμοι και οι πολίτες την αστοχία του κράτους και την έλλειψη υποδομών, αναφέρει η Ένωση Δήμων, σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής του Φόρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, εκφράζοντας την ανησυχία της για την "εικόνα έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού" σε ένα ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι "η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να καλούνται να επωμιστούν το κόστος που προκαλεί η αστοχία του κράτους και η αδυναμία του να έχει έγκαιρα έτοιμες τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων". Προσθέτει πως "είναι αδιανόητο, την ώρα που οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, να μην υπάρχει συγκροτημένη κρατική προσέγγιση και ξεκάθαρος στρατηγικός σχεδιασμός για την εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού μέτρου".

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η απουσία συντονισμένης εθνικής στρατηγικής ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προορίζεται για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και σύγχρονης διαχείρισης αποβλήτων. "Πρόκειται για επενδύσεις που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων και για την οριστική απομάκρυνση από την παρωχημένη πρακτική της ταφής", υπογραμμίζει η Ένωση.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου καλεί την Κυβέρνηση "να αναλάβει τις ευθύνες της για τις χρόνιες ελλείψεις" και να προχωρήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού. Όπως σημειώνει, απαιτείται η παρουσίαση ενός σαφούς, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει τόσο την ομαλή διαχείριση των αποβλήτων όσο και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών.

"Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να οικοδομηθεί με αποσπασματικές αποφάσεις, καθυστερήσεις και μεταφορά οικονομικών βαρών στους Δήμους και στους πολίτες. Προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές, ουσιαστική συνεργασία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, ώστε να σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη και περιβαλλοντικά ζημιογόνα πρακτική της ταφής αποβλήτων", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ένωση επαναλαμβάνει τη σταθερή δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποδεχθεί την επιβολή πρόσθετων οικονομικών βαρών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους δημότες ως αποτέλεσμα "κρατικών καθυστερήσεων, έλλειψης των αναγκαίων έργων υποδομής και απουσίας εθνικού στρατηγικού πλάνου".

"Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις, να διασφαλίσει τους ευρωπαϊκούς πόρους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές", σημειώνει η Ένωση, προσθέτοντας ότι οι Δήμοι και οι πολίτες δεν μπορούν και δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα "της κρατικής αστοχίας και της αδυναμίας έγκαιρης υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών, που καθηλώνουν τη χώρα στην απαράδεκτη πρακτική της υγειονομικής ταφής αποβλήτων".

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Πηγή: ΚΥΠΕ