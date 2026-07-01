Η 1η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη μεγάλη αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η πλήρης μετάβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα DVB-T2 και τερματίζεται οριστικά η εκπομπή του παλαιού συστήματος (DVB-T).

Με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα τηλεοπτικά προγράμματα και την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε την επέκταση της περιόδου παράλληλης εκπομπής των δύο πλατφορμών μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Η απόφαση αυτή στοχεύει στο να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους τηλεθεατές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης του εξοπλισμού τους, αποφεύγοντας φαινόμενα συνωστισμού ή αναστάτωσης της τελευταίας στιγμής.

Η μετάβαση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνολογία DVB-T2 αφορά στην ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, διασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και ήχου με υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας (HD και 4K), περισσότερα κανάλια, καθώς και μια σαφώς πιο αποδοτική χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Καθώς η πλήρης μετάβαση και η οριστική παύση της παλαιάς πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της παράτασης, το Υφυπουργείο προτρέπει θερμά τους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνεχή και απρόσκοπτη τηλεοπτική τους θέαση.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellas-sat.digital ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης (Call Center) στο 22000737.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες: