Στη σύλληψη 31χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και περιουσίας.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε χθες στην οικία, το όχημα και εμπορευματοκιβώτιο του 31χρονου, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία χειροβομβίδα η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι εκπαιδευτική, ηλεκτρονικές συσκευές, διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία και μικρή ποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Στη συνέχεια εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 31χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης του.

Το Τ.Α.Ε. και η Υ.ΚΑ.Ν Αμμοχώστου συνεχίζουν εξετάσεις