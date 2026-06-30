Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές αρχές όταν πιλότος αεροσκάφους της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας από το πιλοτήριο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας, διευκρινίζοντας πως η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι ισραηλινές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν για την αναχαίτιση και συνοδεία της πτήσης, ενώ αποφασίστηκε η εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο κυβερνήτης ζήτησε αρχικά άδεια να προσγειωθεί στην Πάφο, ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, καθώς το αεροδρόμιο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την πτήση λόγω αυξημένης κίνησης. Ως εκ τούτου, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκαθαρίζουν ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε ένδειξη πραγματικής απειλής ή τρομοκρατικής ενέργειας, αποδίδοντας την κινητοποίηση στην κατά λάθος ενεργοποίηση του κωδικού έκτακτης ανάγκης από το πιλοτήριο.

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Με πληροφορίες από Ynetnews