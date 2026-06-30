Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των βιομηχανικών ζωνών και των οικιστικών περιοχών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, με αφορμή την πυρκαγιά στην περιοχή, προσθέτοντας πως τη λύση για το πρόβλημα της γειτνίασης των δύο αυτών ζωνών πρέπει να τη δώσουν οι Δήμοι και το κράτος.

Πρόσθεσε ότι «χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έδωσε κυριολεκτικά μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και προστατεύτηκαν παρακείμενα εργοστάσια».

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνέχισε «βρίσκονταν στη σκηνή όλο το βράδυ για αντιμετώπιση των συνεχών αναζωπυρώσεων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 13.30 το μεσημέρι της Δευτέρας και έγινε κατορθωτό να τεθεί υπό έλεγχο λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ». Εξέφρασε «ευχαριστίες στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας για την άμεση παρέμβαση τους αλλά και των άλλων Υπηρεσιών που συνέδραμαν στην τιτάνια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος Αραδίππου είπε πως «δυστυχώς το χθεσινό είναι το δεύτερο μεγάλο συμβάν με πυρκαγιά που σημειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στις τέσσερις βιομηχανικές περιοχές που διαθέτει ο Δήμος». Η ιδιοκτησία της βιομηχανικής περιοχής στην οποία ξέσπασε χθες η μεγάλη πυρκαγιά είναι εξ ημισείας με τον Δήμο Λάρνακας και «δυστυχώς είναι περίκλειστη από κατοικίες».

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Ερωτηθείς τι πρέπει να γίνει μετά και την χθεσινή πυρκαγιά ο κ. Πάρτου εξέφρασε την προσωπική του άποψη πως «δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν οι βιομηχανικές ζώνες για να μην γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές». «Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψιν ότι άρχισε η αλλαγή Τοπικού Σχεδίου των Δήμων, ίσως θα πρέπει να γίνει καθορισμός των βιομηχανικών ζωνών πολύ μακριά από τις οικιστικές και ταυτόχρονα να υπάρχει πρόνοια που να απαγορεύει την ανέγερση κατοικιών γύρω από τις συγκεκριμένες περιοχές» εξήγησε.

Κληθείς να αναφέρει πόσες άδειες δόθηκαν από τον Δήμο Αραδίππου για λειτουργία νέων βιομηχανικών μονάδων στην συγκεκριμένη περιοχή, ο κ. Πάρτου είπε πως «στη συγκεκριμένη βιομηχανική ζώνη, που είναι η παλιά βιομηχανική περιοχή και είναι κρατική γη, δεν δόθηκαν άλλες άδειες αφού δεν υπάρχει χώρος. Ωστόσο αρκετές φορές παλιές άδειες των βιομηχανικών μονάδων, μεταβιβάζονται σε άλλες εταιρείες οι οποίες αλλάζουν μεν χέρια αλλά η μονάδα εξακολουθεί να παραμένει στην περιοχή».

Εξήγησε επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου με την αλλαγή των ζωνών, θα εισηγηθεί άλλες δύο περιοχές, που βρίσκονται πολύ μακριά από οικιστικές ζώνες, «ελπίζοντας ότι θα πείσουμε νέες εταιρείες και βιομηχανίες να δραστηριοποιηθούν σε αυτές, αφού θα διαθέτουν και όλες τις κατάλληλες υποδομές». Στόχος μας, συνέχισε, είναι να φύγει η συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή που περικλείεται από οικιστικές ζώνες, ενώ σημείωσε πως «θέλουμε επίσης να τερματιστεί η ανανέωση των αδειών λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων και η μεταβίβαση των αδειών τους σε άλλους».

Ερωτηθείς κατά πόσον οι δημότες Αραδίππου γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε βιομηχανική μονάδα, ο Χριστόδουλος Πάρτου είπε ότι χθες η Πολιτική Αμυνα ήταν έτοιμη να στείλει μήνυμα στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής για εκκένωση, λόγω του πυκνού καπνού από την πυρκαγιά. «Θα πρέπει όλοι μαζί, Δήμοι και κράτος, να εξεύρουν λύση στο πρόβλημα της γειτνίασης βιομηχανικών περιοχών με οικιστικές ζώνες» είπε και πρόσθεσε πως «ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των δύο ζωνών».

Πηγή: ΚΥΠΕ