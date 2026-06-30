Για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο στην Αραδίππου, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής.

Όπως ανέφερε, στο σημείο βρίσκονται ακόμη μέλη της Πυροσβεστικής καθώς εντός του εργοστασίου υπάρχουν υλικά που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα στην κατάσβεσή τους.

Επρόκειτο για ένα δύσκολο περιστατικό, όπως είπε, σημειώνοντας ότι η πυρκαγιά αναπτύχθηκε σε δευτερόλεπτα.

Όσον αφορά τις ενδείξεις, ανέφερε πως υπάρχουν μαρτυρίες που αξιολογούνται, σύμφωνα με τις οποίες είναι πιθανό να υπήρξε μια αστοχία σε ένα καταψύκτη.

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Ωστόσο, τόνισε, αυτό θα το δούμε επί της σκηνής.

Έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή, σημειώνοντας πως έγινε τεράστια προσπάθεια ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενα εργοστάσια.

Όπως ανέφερε, εξαιτίας της φωτιάς τρεις πυροσβέστες έτυχαν των Πρώτων Βοηθειών.