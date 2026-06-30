Η Κύπρος κατέγραψε 3.355 υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους εκδόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειωμένος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κύπρο εκδόθηκαν 3.355 αποφάσεις επιστροφής κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, έναντι 2.810 το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 19,4%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν είχαν εκδοθεί 4.325 εντολές αποχώρησης, καταγράφεται μείωση περίπου 22,4%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά 108.475 υπήκοοι τρίτων χωρών έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν κράτος μέλος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ 34.550 άτομα επέστρεψαν σε τρίτες χώρες κατόπιν σχετικής απόφασης επιστροφής.

Η Eurostat αναφέρει ότι, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους εκδόθηκε εντολή αποχώρησης μειώθηκε κατά 12,8%, ενώ ο αριθμός όσων επέστρεψαν σε τρίτες χώρες αυξήθηκε κατά 8,1%.

Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι αποφάσεις επιστροφής στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 7,9%, ενώ οι πραγματικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι περισσότεροι υπήκοοι τρίτων χωρών που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν κράτος μέλος της ΕΕ ήταν υπήκοοι της Αλγερίας (11.105 άτομα), του Μαρόκου (6.435) και της Συρίας (5.355).

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες ομάδες ατόμων που επέστρεψαν σε τρίτες χώρες ήταν υπήκοοι της Τουρκίας (3.555 άτομα), της Γεωργίας (2.060) και της Αλβανίας (2.050).

Η Γαλλία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εντολών αποχώρησης, με 34.880 περιπτώσεις, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (10.360) και την Ισπανία (9.275).

Όσον αφορά τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν από τη Γερμανία (7.300 άτομα), τη Γαλλία (3.775) και την Πολωνία (2.660), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Πηγή: ΚΥΠΕ