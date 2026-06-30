Δεν έχει κριθεί ως επικίνδυνη η πολυκατοικία που έπεσαν δυο μπαλκόνια, το βράδυ της Δευτέρας, αλλά είχε κατηγοριοποιηθεί, από τον Δήμο Λεμεσού, ως οικοδομή που χρήζει συντήρησης και είχαν γίνει σχετικές συστάσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας.

Ο κ. Τσουλόφτας κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του περιστατικού, κατά το οποίο υποχώρησε το μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου, παρασέρνοντας και το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Ιλισού, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Όπως είπε «από την πρώτη στιγμή, μηχανικοί του ΕΟΑ Λεμεσού, καθώς και ο ίδιος προσωπικά μεταβήκαμε επί τόπου, ενώ εργολάβος του Οργανισμού περίφραξε το χώρο». Σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, συνέχισε «προχωρήσαμε σε εκκένωση της πολυκατοικίας και η Πολιτική Άμυνα φρόντισε για την προσωρινή διανυκτέρευση περίπου 20 ατόμων που δεν είχαν χώρο να διαμείνουν».

«Σήμερα, με το πρώτο φως της μέρας, οι μηχανικοί του ΕΟΑ βρίσκονται επί τόπου και εξετάζουν την στατική κατάσταση της πολυκατοικίας για να αποφασιστεί κατά πόσο θα επιστρέψουν οι κάτοικοι ή αν θα μείνει κενή μέχρι να αρθεί η επικινδυνότητα», συμπλήρωσε.

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Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού υπέδειξε πως, από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι το πρόβλημα αφορά στα μπαλκόνια της πολυκατοικίας, η οποία δεν είχε κριθεί ως επικίνδυνη στη σχετική λίστα που παραλήφθηκε από την προηγούμενη αρμόδια Αρχή, που ήταν ο Δήμος Λεμεσού.

«Είχε κατηγοριοποιηθεί ως οικοδομή που χρήζει συντήρησης και όχι ως επικίνδυνη και είχε αποσταλεί επιστολή που ανέφερε πως παρουσιάζει στις εξωτερικές τοιχοποιίες φθορές και αποσαθρώσεις και ότι τα μπαλκόνια χρήζουν συντήρησης», ανέφερε ο κ. Τσουλόφτας, προσθέτοντας ότι είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες να ορίσουν πολιτικό μηχανικό για να επιληφθεί των θεμάτων που εντοπίζονταν.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ.Τσουλόφτας είπε πως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και επανέλαβε τη θέση ότι τα εργαλεία που διαθέτουν οι Οργανισμοί για τις περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά.

Υπέδειξε επίσης ότι, ακόμη εκκρεμεί το αίτημα του Οργανισμού για έκδοση διατάγματος εκκένωσης της επικίνδυνης πολυκατοικίας Seagate, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, το οποίο καταχωρίστηκε στις 20 Μαΐου, 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ