Σε κινητοποίηση τέθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από πτώση μπαλκονιών πολυκατοικίας, στη Λεμεσό. Προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ οι ένοικοι των διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καψάλου, σε επταώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, υποχώρησαν τα μπαλκόνια του τέταρτου και τρίτου ορόφου, τα οποία κατέληξαν σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο ισόγειο του κτιρίου.

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Δεν διαπιστώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός ενώ τα μέλη της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, αφού ασφάλισαν την περιοχή, παρέδωσαν τη σκηνή στην Αστυνομία και λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε το θέμα διαμονής των ενοίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτιρίου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με το πρώτο φως της μέρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ