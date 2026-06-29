Συναγερμός σήμανε στη Λεμεσό, καθώς δύο μπαλκόνια από επταόροφη πολυκατοικία κατέρρευσαν το βράδυ της Δευτέρας σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε ισόγειο, στην περιοχή της Τριχερούσας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιλυσσό, όταν δύο μπαλκόνια αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.



Ο Ανδρέας Κεττής, μέσω ανάρτησης, γνωστοποιήσε ότι η πτώση των μπαλκονιών έγινε από τον τρίτο και τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας.



Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ασφαλίζει την περιοχή για παράδοση της σκηνής στην Αστυνομία και στους Λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε την διαμονή των ενοίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτηρίου.





















