Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με μεγαλύτερη αυτή των έξι χρόνων επέβαλε τη Δευτέρα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου σε άνδρα, 59 ετών, ο οποίος είχε πυροβολήσει την σύζυγό του έξω από την κατοικία τους στην Πέγεια τον Ιανουάριο του 2025.

Ο κατηγορούμενος είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του δύο φορές με κυνηγετικό όπλο με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά. Η 46χρονη τότε γυναίκα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο.

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Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε το θύμα και ότι τηλεφώνησε στην Αστυνομία, δηλώνοντας επίσης ότι μετάνιωσε. Συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές και προέβη σε υποδείξεις σκηνών.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο δράστης κατέβαλε αποζημιώσεις προς το θύμα και την οικογένεια, συνολικού ύψους €130.000 προς την ίδια, €10.000 προς τον δικηγόρο της και €21.000 προς την ανήλικη θυγατέρα τους, ενώ παραχώρησε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένου ενός διαμερίσματος που εγγράφηκε στο όνομα της ανήλικης θυγατέρας και δύο ακόμη διαμερισμάτα για τα οποία δεσμεύτηκε ότι δεν θα διεκδικήσει δικαιώματα. Παρουσιάστηκε επίσης ένορκη δήλωση της παραπονούμενης ότι έχει αποζημιωθεί πλήρως και δεν διατηρεί αξιώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ