Από εργασίες που διεξάγονταν σε φωτοβολταϊκό πάρκο φαίνεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 10 και 30 το πρωί σε τοποθεσία ανάμεσα στις κοινότητες Πολέμι και Στρουμπί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά κατέκαψε οκτώ δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αθέριστο κριθάρι και τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:27.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε η Υπηρεσία Θήρας με μία φορητή μονάδα πυρόσβεσης.

Σε μία άλλη εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε πλυντήριο πιάτων εντός κουζίνας οικίας στη Χλώρακα έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία γυρω στις 3 και 30 τα ξημερώματα.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν 2 Πυροσβεστικά οχήματα του Πυροσβεστικού σταθμού Πάφου θέτοντας υπό έλεγχο την φωτιά σχεδόν μισή ώρα αργότερα.

Από την πυρκαγιά και την θερμότητα, το πλυντήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ επηρεάστηκε και μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού της κουζίνας.

Η φωτιά, συμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα του πλυντηρίου.

Μέσα σ' ένα 24ώρο, απο τις 6 χθες το πρωί εως τις 6 το πρωί σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 22 κλήσεις (οι 13 για πυρκαγιές, 8 για ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδής κλήση)