Στο πλαίσιο των δράσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώθηκε σήμερα η προσφορά οκτώ επιπλέον υποτροφιών από το European Institute of Management and Finance (EIMF) για το ακαδημαϊκό έτος 2026‑2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, πρόκειται για δύο πλήρεις (100%) υποτροφίες και έξι μερικής κάλυψης (50%), οι οποίες προστίθενται στο ήδη μεγάλο πακέτο υποτροφιών που προσφέρουν ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου με αφορμή την Προεδρία.

Με την προσθήκη αυτών των υποτροφιών, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προσφέρονται φτάνει τις 118. Οι υποτροφίες προέρχονται από οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το UCLan Cyprus, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού και το CIM. Κάθε ίδρυμα έχει καθορίσει τα δικά του κριτήρια επιλογής και την έκταση της οικονομικής στήριξης (πλήρης ή μερική κάλυψη), ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι με λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και τις διαδικασίες υποβολής.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Κύπριους και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση, υποστηρίζοντας παράλληλα την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την εμβάθυνση της ακαδημαϊκής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προτεραιότητες της Προεδρίας για την υποστήριξη της νεολαίας. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τους αντίστοιχους συνδέσμους των πανεπιστημίων.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχονται 6 υποτροφίες, 2 πλήρεις και 4 μερικές υποτροφίες με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο παρέχονται 5 πλήρεις υποτροφίες και 5 μερικές, για όλη τη διάρκεια φοίτησης, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο Federick παρέχονται 20 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρέχονται 10 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου παρέχονται 40 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο UCLAN – Cyprus παρέχονται 5 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού παρέχονται 2 πλήρεις υποτροφίες και 10 μερικής κάλυψης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στο CIM παρέχεται 1 υποτροφία πλήρους κάλυψης μεταπτυχιακού τίτλου και 6 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους στους συνδέσμους: