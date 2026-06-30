Ανακοίνωση σχετικά με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό, εξέδωσε η ΠΟΓΟ.

Η ΠΟΓΟ εκφράζει την έντονη ανησυχία της «για την απόπειρα γυναικοκτονίας».

«Το σημερινό περιστατικό αποτελεί τραγική υπενθύμιση ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα», σημειώνει.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Εκφράζουμε τον συγκλονισμό και τη βαθιά μας ανησυχία για την απόπειρα γυναικοκτονίας που σημειώθηκε σήμερα στη Λεμεσό, με θύμα μία γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της.

Την ώρα που οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης, ευχόμαστε ολόψυχα η γυναίκα να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους οικείους της.

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Το σημερινό περιστατικό αποτελεί τραγική υπενθύμιση ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση ή ως ένα «μεμονωμένο περιστατικό». Απαιτεί συνεχή εγρήγορση, ουσιαστική πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και αποτελεσματική προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αναμένουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για εφαρμογή ολοκληρωμένων, ουσιαστικών πολιτικών που να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της έμφυλης βίας, να ενισχύουν τους μηχανισμούς προστασίας και να διασφαλίζουν ότι καμία γυναίκα δεν θα θεωρείται υποχείριο κανενός άντρα, καμία γυναίκα δε θα μένει αβοήθητη όταν κινδυνεύει.

Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών.