Το ΚΣΕΔ στις 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:20 ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς ηλικίας 67 ετών, Βέλγικης καταγωγής, από επιβατικό πλοίο το οποίο έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 110 ΝΜ Βορειοδυτικά Πάφου.



Για την εκτέλεση της αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε

εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.



Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 18:50 για περαιτέρω νοσηλεία.



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