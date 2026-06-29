Bαρύ ποινικό μητρώο σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια αντιμετωπίζει 35χρονος. Φέρεται να αποπειράθηκε να σκοτώσει με μαχαίρι τη σύζυγό και την πεθερά του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν αιμόφυρτες στον Στρόβολο και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Έχουμε εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός 35χρονου, ο οποίος καταζητείται. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι οι δύο γυναίκες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Βύρωνος χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή», τονίζοντας ότι η Αστυνομία τη διερευνά με τη δέουσα σοβαρότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 35χρονος ήταν ήδη κατηγορούμενος ενώπιον Δικαστηρίου για παρόμοια υπόθεση, η οποία δεν είχε ακόμη εκδικαστεί.









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