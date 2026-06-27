Δίνεται εκ νέου στη δημοσιότητα η φωτογραφία του AHMED AL ZOUEID, 35 ετών, από τη Συρία, ο οποίος καταζητείται για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 27/06/2026 στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Σύρος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και την πεθερά του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι.

Καταζητείται από τον Φεβρουάριο για υπόθεση βίας σε οικογένεια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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