Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για τοποθέτηση microchip στις αδέσποτες γάτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα στειρώσεων, με στόχο τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και της διαχείρισής τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αντωνία Θεοδοσίου, ανέφερε ότι η εισήγηση προέκυψε ύστερα από συνάντηση με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων «Φωνή για τα Ζώα».

Όπως εξήγησε, οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν εκφράσει προβληματισμό για περιστατικά κατά τα οποία πολίτες παρερμήνευσαν τη διαδικασία περισυλλογής γατών για στειρώσεις, ενώ έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις ζώων με κομμένο αυτί –ένδειξη ότι έχουν στειρωθεί– τα οποία τελικά ήταν έγκυα ή δεν είχαν υποβληθεί σωστά στη διαδικασία.

Η κ. Θεοδοσίου πρότεινε, πέρα από τη στείρωση, να τοποθετείται microchip στις γάτες, ώστε να καταγράφεται ποια φιλοζωική οργάνωση ή εθελοντής περισυνέλεξε το ζώο και ποιος κτηνίατρος πραγματοποίησε την επέμβαση. Παράλληλα, εισηγήθηκε την έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για τους εξουσιοδοτημένους εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, δήλωσε ότι ο Σύλλογος δεν διαφωνεί με την πρόταση, σημειώνοντας μάλιστα ότι είχε υποβάλει ανάλογη εισήγηση ήδη από το 2024.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται έπειτα από θεσμική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξεταστούν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα εφαρμογής τους.

Η κ. Θεοδοσίου απάντησε ότι η πρόταση περιλαμβάνεται ήδη στο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχει κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία και βασίζεται τόσο σε εισηγήσεις του Κτηνιατρικού Συλλόγου όσο και στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την ιχνηλασιμότητα των αδέσποτων ζώων.

Σύμφωνα με την ίδια, η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω του υφιστάμενου προγράμματος στειρώσεων, με μικρή πρόσθετη δαπάνη ανά ζώο, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.