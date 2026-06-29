Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι, μίλησε ο κ. Ματθαίος Παπαδάκης, Λειτουργός Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με την πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες μέρες.

Όπως ανάφερε μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Ενώ σήμερα όπως δήλωσε ο ίδιος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 στα υψηλότερα ορεινά.

Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος αυτές τις μέρες, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο μέχρι και την Τετάρτη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα υπάρξει μικρή πτώση, δηλαδή από τους 38 θα μειωθεί στους 36 και 37 βαθμού, που είναι περίπου οι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Την ίδια στιγμή ο κ. Παπαδάκης τόνισε πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, εφόσον επίπεδα κινδυνότητας για πυρκαγιές είναι πολύ αυξημένα.

Στη συνέχεια ο κ. Ματθαίος έκανε αναφορά στις ψηλές θερμοκρασίες που βιώνει η Ευρώπη, «ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, εμείς στην Κύπρο ευτυχώς είμαστε πιο συνηθισμένοι σε αυτά».

Καταλήγοντας, ο ίδιος ανάφερε πως το κύμα καύσωνα δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει την Κύπρο, εφόσον οι θερμοκρασίες είναι κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή.

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