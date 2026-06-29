Ενας τουριστικός προορισμός για να είναι πραγματικά ελκυστικός, δεν αρκεί μόνο η φυσική ομορφιά και οι βραβευμένες παραλίες, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς δρόμους και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γιώργος Νικολέττος Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Πρόσθεσε ότι «ο Πρωταράς, ως ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της Κύπρου, χρειάζεται υποδομές αντάξιες της φήμης, της επισκεψιμότητας και της προοπτικής του».

«Μια τέτοια υποδομή, ένα έργο ουσίας είναι και ο νέος κυκλικός κόμβος στη συμβολή της λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή, που αναβαθμίζει τη περιοχή, βελτιώνει την καθημερινότητα, ενισχύει την ασφάλεια και συμβάλλει στην εικόνα ενός σύγχρονου, οργανωμένου και φιλόξενου τουριστικού προορισμού», είπε.

Ο συγκεκριμένος κυκλικός κόμβος συνέχισε «έχει επιλύσει ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής του Πρωταρά, έχει αποσυμφορήσει την τροχαία κίνηση και έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η περιοχή δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών».

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε «ουσιαστική, παραγωγική και αποδοτική» τη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με τη στήριξη των οποίων τα τελευταία χρόνια γίνονται στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας αρκετά έργα.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικά έργα υποδομής, όπως η εγκατάσταση σύγχρονων στάσεων λεωφορείων, η ολοκλήρωση της λεωφόρου Κάππαρη, καθώς και η οικονομική συμβολή του Υπουργείου σε έργα υποδομής που υλοποιεί ο Δήμος», σημείωσε.

Αυτά τα έργα, συνέχισε «αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας, που βελτιώνουν την εμπειρία του ντόπιου και του ξένου επισκέπτη και στηρίζουν την τοπική οικονομία, τον τουρισμό, την ασφάλεια και την καθημερινότητα».

Σημείωσε ακόμα πως «είναι γι’αυτόν ακριβώς το λόγο που θεωρούμε πως η κεντρική κυβέρνηση, μέσα από τέτοιες συνεργασίες, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην προσπάθεια του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας να προχωρήσει με σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών του».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στον Δήμο και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του υλοποιούνται αρκετά έργα υποδομής, ο κ. Νικολέττος είπε πως «ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Μια εποχή στην οποία οι υποδομές, ο τουρισμός, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η εξωστρέφεια και η ενιαία ταυτότητα του Δήμου μας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους».

Εξήγησε ότι «η νέα ταυτότητα της τουριστικής μας ανάπτυξης, η Ριβιέρα του Πρωταρά, δεν είναι απλώς ένα όνομα αλλά είναι ένα όραμα. Είναι η προσπάθεια να αναδείξουμε, κάτω από μία ενιαία και δυναμική ταυτότητα, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και όλες τις τουριστικές περιοχές του Δήμου μας τον Πρωταρά, τον Κάππαρη, την Περνέρα, το Παραλίμνι, τη Δερύνεια, το Φρέναρος και την Αχερίτου».

Ωστόσο, συνέχισε «για να μπορεί ένας προορισμός να είναι πραγματικά ελκυστικός, δεν αρκεί μόνο η φυσική ομορφιά, οι βραβευμένες παραλίες και η φιλοξενία των ανθρώπων του. Χρειάζεται και σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς δρόμους, λειτουργική κυκλοφορία, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, εύκολη πρόσβαση και ένα περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επισκεπτών».

Συνεχίζουμε, κατέληξε ο κ. Νικολέττος «με συνεργασία, με σχέδιο και με προσήλωση στον στόχο μας που δεν είναι άλλος από το να δημιουργούμε έναν Δήμο σύγχρονο, ανθρώπινο, λειτουργικό και αντάξιο της ιστορίας, της δυναμικής και της προοπτικής του».