Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν οδηγός ενεπλάκη σε διαδοχικές συγκρούσεις με συνολικά 4 οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 06:20 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε οδική σύγκρουση στην οδό Χριστόδουλου Χατζηπαύλου στη Λεμεσό.

Ενώ 38χρονος οδηγούσε το όχημα του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα, το οποίο προσέκρουσε σε άλλα τρία σταθμευμένα οχήματα.

Ο 38χρονος οδηγός συνέχισε την πορεία του και ακολούθως το όχημά του προσέκρουσε σε πασσαλάκια και ακινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε σε πάσσαλο ηλεκτρικής.

Σε τελικό έλεγχο αλκοόλης που υποβλήθηκε η ένδειξη ήταν 97 αντί 22.

Συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα ενώ αύριο αναμένεται η καταχώρηση της υπόθεσης.