Στα μέσα κοινωνική δικτύωσης κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στην κατεχόμενη Λευκωσία ο οποίος εδώ και ένα χρόνο περίπου φωτίζεται το βράδυ με τις σημαίες της Τουρκίας αλλά και του ψευδοκράτους. Παράλληλα προβάλεται και η ρήση του Προφήτη Μωάμεθ «Να είστε ανεκτικοί, ώστε και οι άλλοι να είναι ανεκτικοί απέναντί σας» (Hoş Görki Hoş Görülesin).

Ο καθεδρικός Ναός κατασκευάστηκε από τους Λουζινιανούς το 1192 και μετά την κατάληψη της Λευκωσίας από τους Οθωμανούς μετατράπηκε σε τέμενος Τέμενος Σελιμιγιέ . Επαναλειτούργησε για λατρεία στις 8 Μαΐου 2025, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης που ξεκίνησαν το 2019.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 101ης Εβδομάδας Βακουφίων της Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.



Στην τελετή είχαν τότε παραστεί, μεταξύ άλλων, ο πρωην κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ο Τούρκος πρέσβης στα κατεχόμενα και αξιωματούχοι του ψευδοκράτους.



Ο Ερσίν Τατάρ χαρακτήρισε το Τέμενος Σελιμιγιέ «σύμβολο της πίστης των Τουρκοκυπρίων εδώ και 450 χρόνια», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται ως μουσουλμανικός χώρος λατρείας από την οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1571. Ανέφερε επίσης ότι στην πλατεία του τεμένους πραγματοποιήθηκε το 1948 συγκέντρωση κατά της Ένωσης (ΕΝΩΣΙΣ).