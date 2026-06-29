Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 07:18, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Φράγκισσα» της κοινότητας Πέρα Ορεινής.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:43, προτού επεκταθεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν πολίτες με τη χρήση γεωργικών ελκυστήρων.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.