Η Βασιλική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου (RAF) ανέπτυξε στην Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο τα νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Protector RG Mk1, εξοπλισμένα με το προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικών πληροφοριών (SIGINT) Outdragon, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες συλλογής πληροφοριών στην περιοχή.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δείχνουν drone της 54ης Μοίρας να επιχειρεί από το Ακρωτήρι, φέροντας το ειδικό εξωτερικό ατρακτίδιο (pod) Outdragon κάτω από τη δεξιά πτέρυγα. Η ανάπτυξή του επιβεβαιώνει ότι το σύστημα έχει πλέον ενταχθεί επιχειρησιακά στον στόλο της RAF.





Τι είναι το Outdragon

Το Outdragon είναι ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών επικοινωνιών (SIGINT), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει, να γεωεντοπίζει και να παρακολουθεί στόχους μέσω των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να ανιχνεύει σήματα που προέρχονται από κινητά τηλέφωνα, ασύρματους δρομολογητές (Wi-Fi routers) και άλλες συσκευές επικοινωνίας, λειτουργώντας στις ζώνες συχνοτήτων VHF, UHF και SHF, που χρησιμοποιούνται ευρέως στις καθημερινές τηλεπικοινωνίες.

Το σύστημα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2024, όταν η βρετανική οργάνωση Drone Wars UK, μέσω αιτήματος ελευθερίας πληροφόρησης, αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προμηθευτεί το Outdragon από την General Atomics το 2018, μέσω του αμερικανικού προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), έναντι περίπου 5 εκατ. δολαρίων. Ακολούθησε νέα σύμβαση ύψους 2,2 εκατ. δολαρίων για την ενσωμάτωσή του στα βρετανικά drones.

Αντικαθιστά τα Reaper

Το Protector RG Mk1, που βασίζεται στο MQ-9B SkyGuardian της General Atomics, εντάχθηκε επίσημα σε υπηρεσία το 2025 και αντικαθιστά σταδιακά τα MQ-9A Reaper, τα οποία χρησιμοποιούσε η RAF επί σχεδόν δύο δεκαετίες σε αποστολές επιτήρησης και κρούσης.

Σε σχέση με τον προκάτοχό του, διαθέτει μεγαλύτερη αυτονομία, πιο εξελιγμένους αισθητήρες και πιστοποίηση που του επιτρέπει να επιχειρεί και σε μη διαχωρισμένο πολιτικό εναέριο χώρο.

Η εγκατάσταση του συστήματος Outdragon επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητές του στον τομέα των ηλεκτρονικών πληροφοριών, επιτρέποντας την εκτέλεση αποστολών επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών από βάσεις όπως αυτή του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Πιθανός ρόλος στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ανάπτυξη των νέων drones στην Κύπρο ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς η Βάση Ακρωτηρίου αποτελεί κομβικό σημείο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.