Απεβίωσε η γνωστή Τ/κ δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, γνωστή για τους αγώνες της για το θέμα των αγνοουμένων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Σώτος Κτωρής έγραψε ότι «"έφυγε" η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας για τους αγνοούμενους της Κύπρου και τις οικογένειες τους».

Μια Κύπρια, ανέφερε, «που δεν διαχώρισε ποτέ τον πόνο του Τουρκοκύπριου από τον πόνο του Ελληνοκύπριου. Μια γυναίκα που δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς και στις απειλές αμετανόητων δολοφόνων, ένθεν και ένθεν της διαχωριστικής γραμμής».

«Η Σεβγκιούλ πίστευε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και ότι μόνο όταν αναγνωρίζεται ο πόνος όλων μπορεί να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και συμφιλίωση», πρόσθεσε.

«Αγωνίστηκε για την επανένωση της Κύπρου, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να υπερβούμε οριστικά τις πληγές του παρελθόντος», σημείωσε.

Ο κ. Κτωρής κατέληξε αναφέροντας ότι «η Κύπρος γίνεται σήμερα φτωχότερη αφού χάσαμε μια θαρραλέα γυναίκα, σύμβολο ανθρωπισμού και συμφιλίωσης στην ιστορία αυτού του τόπου. Αιώνια ας είναι η μνήμη της».

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

Με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία ανέδειξε με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής.

Στους οικείους και συνεργάτες της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Ηγεσία, Βουλευτές και στελέχη του ΔΗΣΥ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Σεβγκιούλ Ουλουντάγ αφιέρωσε σχεδόν όλη της τη ζωή στον αγώνα για την εξεύρευση και τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αντιστεκόμενη ηρωικά σε κάθε τύπου απειλές και έδωσε έναν αγώνα διαρκείας για τη συνύπαρξη και την ειρήνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Πίστευε πραγματικά στη συμφιλίωση και το έργο της αναγνωρίστηκε μέσα από διεθνείς διακρίσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και απέραντο σεβασμό την Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, αγωνίστρια για την ειρήνη στην Κύπρο και την συμφιλίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκοκύπρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, ακτιβίστρια και διερευνητική δημοσιογράφος ταύτισε τη ζωή και την πορεία της με το ανθρωπιστικό έργο για διαλεύκανση της τύχης των αγνοουμένων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η δράση της Σεβγκιούλ συνέβαλε καθοριστικά στη διακρίβωση της τύχης πολλών αγνοουμένων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ξεχώρισε για την επιμονή της στην ανθρωπιστική προσέγγιση του ζητήματος του αγνοουμένων καθώς και για το έργο της για την επούλωση των ανοικτών πληγών των συγγενών και των δύο κοινοτήτων ευρύτερα. Σε αυτό το έργο, η Σεβγκιούλ δεν υποχώρησε ούτε φοβήθηκε από τις απειλές και την πολεμική που δεχόταν από ακραίους σοβινιστικούς κύκλους. Παράλληλα, ως διερευνητική δημοσιογράφος είχε μακρά παρουσία και στον ελληνοκυπριακή και στον τουρκοκυπριακό τύπο, με συνεργασία με τις εφημερίδες «Γενί Ντουζέν» και «Πολίτης» ενώ ασχολήθηκε με την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας για όλες τις πτυχές της κυπριακής τραγωδίας και του πόνου που υπέστησαν και οι δύο κοινότητες. Η Σεβγκιούλ τιμήθηκε με σειρά διακρίσεων στην Κύπρο και διεθνώς ενώ υπήρξε υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Το 2014 τιμήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το βραβείο του «Ευρωπαίου Πολίτη» για το οποίο την είχαν προτείνει οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ.

Η Σεβγκιούλ είχε μακρόχρονη και στενή συνεργασία με το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα στα θέματα των αγνοουμένων και της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία την πραγματοποίηση της δικοινοτικής εικαστικής έκθεσης «Από τον Πόνο στην Ελπίδα» που διοργάνωσε το Γραφείο Επαναπροσέγγισης του ΑΚΕΛ με τη δικοινοτική ομάδα συγγενών αγνοουμένων «Μαζί Μπορούμε».

Το ΑΚΕΛ θα κρατήσει άσβεστη τη μνήμη της Σεβγκιούλ και την προσφορά της στον αγώνα για την συμφιλίωση κι επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για την επανένωση και την ειρήνη της πατρίδα μας. Το ΑΚΕΛ μεταφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συνοδοιπόρους της Σεβγκιούλ.