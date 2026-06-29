Στο δικαστήριο έφτασαν ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου.

Πρόκειται για τον 30χρονο πατέρα των παιδιών και τη 38χρονη μητριά τους, οι οποίοι τελούν υπό σύλληψη στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η Αστυνομία αναμένεται να ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους για σκοπούς συνέχισης των ανακρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των δύο παιδιών, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση αμέλειας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο αγοράκια, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, βρίσκονταν στην Κύπρο για να περάσουν τις διακοπές τους με τον πατέρα τους.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας και η μητριά αναχώρησαν το πρωί για την εργασία τους, ενώ τα παιδιά φέρονται να εισήλθαν στο σταθμευμένο όχημα και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εγκλωβίστηκαν σε αυτό. Αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στις σορούς των δύο ανήλικων εντοπίστηκαν εγκαύματα, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του Σίγμα στην Αμμόχωστο Παρασκευή Πασκουή, τα δύο παιδία βρίσκονταν για διακοπές στην Κύπρο στον πατέρα τους που ζει και εργάζεται εδώ.

«Ο πατέρας των παιδιών είχε αναχωρήσει από την οικία του νωρίς τα ξημερώματα για τη δουλειά ενώ από την οικία του φαίνεται να απουσίαζε και η σύντροφός του. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο ανήλιων».

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