Νέα υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, διερευνά η Αστυνομία, που στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, προχώρησε σήμερα στη σύλληψη άντρα ηλικίας 41 ετών. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία, που λήφθηκε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι, χρήστης λογαριασμού σε διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας, αναζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για εξακρίβωση της ταυτότητας του υπόπτου, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 15:30 το απόγευμα σήμερα.

Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν δικανικής εξέτασης, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρία κινητά τηλέφωνα και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι φύλαξης ηλεκτρονικών δεδομένων.

Ο 41χρονος τέθηκε υπό κράτηση, με την Αστυνομία να διερευνά υπόθεση απόκτησης/ κατοχής/ πρόσβασης και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

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