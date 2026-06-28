Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, στις 13:50, πολύ κοντά στο πράσινο σημείο της κοινότητα Αναφωτίας, της επαρχίας Λάρνακας, με αποτέλεσμα να καεί μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 14:30, αφού έκαψε έκταση 0,2 εκταρίων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 2 άτομα της Πολιτικής Άμυνας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα και 2 κάτοικοι της κοινότητας με τους γεωργικούς τους ελκυστήρες.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.