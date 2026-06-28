Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά δεν αποκλείεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και ομίχλη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και σταδιακά τοπικά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Αργότερα, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νότια και νοτιοανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης, ωστόσο παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά παράλια και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, για να επανέλθει κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.