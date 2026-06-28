Για το Λουξεμβούργο αναχωρεί σήμερα, 28 Ιουνίου 2026, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπου αύριο, 29 Ιουνίου 2026, θα προεδρεύσει του Συμβουλίου EPSCO υπό τη σύνθεση Υπουργών αρμοδίων για θέματα στέγασης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι αρμόδιοι Υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν τα πρώτα Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη Στέγαση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα. Τα Συμπεράσματα θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη διαμόρφωσης στεγαστικών πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Παράλληλα, στα Συμπεράσματα υπογραμμίζεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των χωρών της ΕΕ στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί, επίσης, συζήτηση πολιτικής με θέμα τη στεγαστική ασφάλεια των φοιτητών και των νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και θα εξετάσουν πολιτικές προσεγγίσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση.

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