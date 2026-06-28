Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στις 15:13 σε ισόγεια ιδιωτική κατοικία διώροφης οικοδομής με υπόγειο, στον Στρόβολο, σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη, στην πλατφόρμα Χ. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.

Από τη φωτιά υπέστη εκτεταμένες ζημιές η κουζίνα της κατοικίας, ενώ ολόκληρος ο εσωτερικός χώρος επηρεάστηκε από τη θερμότητα και τους καπνούς. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 32 περιστατικά, εκ των οποίων 16 αφορούσαν πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.

Διαβάστε επίσης: Έρχεται ο καύσωνας με 38αρια- Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες