Άνοιξαν στις 7:00 το πρωί οι κάλπες για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς. Τη θέση διεκδικούν ο ανεξάρτητος υποψήφιος Προκόπης Προκοπίου και η ανεξάρτητη Άντρη Χατζηανδρέου.

Η ψηφοφορία θα διακοπεί για μία ώρα το μεσημέρι στις 12:00, ενώ θα επαναρχίσει στις 13:00 και οι κάλπες θα κλείσουν στις 18:00.

Ο θώκος του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε βουλευτική έδρα με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι 15.182, εκ των οποίων οι κοινοτικοί εκλογείς είναι 167 και οι εκτοπισθεντες εκλογείς 23. Θα λειτουργήσουν 26 εκλογικά κέντρα σε 6 σχολεία και συγκεκριμένα 5 κέντρα στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 4 κέντρα στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 5 κέντρα Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 5 κέντρα Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, 4 κέντρα στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, στο 3 κέντρα Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ).

Το αποτέλεσμα της εκλογική αναμέτρησης αναμένεται να γίνει γνωστό περί τις 20:30 τη Κυριακή.

Διαβάστε επίσης: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμό στην Πάφο- Συνελήφθη 31χρονος

Πηγή: ΚΥΠΕ