Υπό κράτηση τέθηκε 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην επαρχία Πάφου για αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν αμελή οδήγηση, επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, πρόκληση οδικών συγκρούσεων και εγκατάλειψη σκηνών, καθώς και οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 11:30π.μ., οδηγός αυτοκινήτου, ενώ κινείτο στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Πάφο, σταμάτησε σε κάποιο σημείο, κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα, συγκρούστηκε ελαφρά με όχημα που ακολουθούσε και ακολούθως εγκατέλειψε τη σκηνή.

Μέλος της Αστυνομίας που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε το περιστατικό και επιχείρησε να ανακόψει το όχημα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και αλόγιστα σε δρόμους της πόλης.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε και με άλλα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αργότερα, εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού έγινε χρήση ενός προειδοποιητικού πυροβολισμού στον αέρα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 31χρονο, ο οποίος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και η Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.