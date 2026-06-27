Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 22 ετών, προχώρησαν χθες μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε σχέση με υπόθεση που αφορά σε ποσότητα αποξηραμένων βολβών παπαρούνας, μεικτού βάρους έξι κιλών και 50 γραμμαρίων.

Η πιο πάνω ποσότητα εντοπίστηκε σε ταχυδρομικά δέματα και κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν στις 25/06/2026 άλλα δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 35 και 30 ετών.

Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους, διάρκειας επτά ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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