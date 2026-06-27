Μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, προχώρησαν χθες στη σύλληψη άντρα ηλικίας 22 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 25 Ιουνίου, κλάπηκε μοτοσικλέτα, ιδιοκτησία 34χρονου, ενώ βρισκόταν σταθμευμένη στον χώρο στάθμευσης της κατοικίας του, στη Λεμεσό. Από τον χώρο κλάπηκαν και δύο ηλεκτρικά εργαλεία.

Λίγο μετά τη 1.00 χθες το μεσημέρι, κατόπιν πληροφορίας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν την κλοπιμαία μοτοσικλέτα σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, ενώ μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε παρακείμενο σημείο, εντόπισαν δύο ηλεκτρικά εργαλεία που ομοίαζαν με τα κλοπιμαία εργαλεία.

Αφού ο 22χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εντοπίστηκε, διενεργήθηκε στην παρουσία του έρευνα στο όχημα, καθώς και στην κατοικία του στη Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μία μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες εγγραφής, της οποίας τα αναγνωριστικά στοιχεία είχαν απαλειφθεί.

Ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή της περιουσίας που εντοπίστηκε στο όχημα και στην κατοικία του, με αποτέλεσμα τα μέλη της Αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ακολούθως, αφού εναντίον του 22χρονου προέκυψαν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση κλοπής της μοτοσικλέτας του 34χρονου, εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.