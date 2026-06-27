Η Πρεσβεία της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι ο Λεωνίδας Φεραίος, ο πρώτος Κύπριος που έγινε δεκτός στην ιστορική Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία (United States Naval Academy – USNA) στο Annapolis του Maryland, ορκίστηκε επισήμως ως μέλος της Τάξης του 2030.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρεσβείας, ο νεαρός Κύπριος άρχισε την πορεία του στην κορυφαία στρατιωτική ακαδημία, λαμβάνοντας τον Όρκο Υπηρεσίας (Oath of Office).

Η Πρεσβεία ευχήθηκε «κάθε επιτυχία σε αυτό το ιστορικό ορόσημο και για ένα συναρπαστικό μέλλον».

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημέρας εισαγωγής (Induction Day / I-Day) των νέων σπουδαστών της USNA.





The first Cypriot to be admitted in the U.S. Naval Academy in Annapolis officially began his journey yesterday by taking the Oath of Office as a member of the Class of 2030. We wish him every success on this historic milestone and for an exciting future ahead. 🇨🇾🇺🇸 pic.twitter.com/HNAGRBxotK — Cyprus Embassy in US (@CyprusinUSA) June 26, 2026

Ο Λεωνίδας Φεραίος είχε γίνει δεκτός στην USNA νωρίτερα φέτος. Τον Απρίλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε χαρακτηρίσει την επιτυχία του ως «συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο» στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ.

Τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή στο Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και εκπροσώπων της αμερικανικής πρεσβείας.

Η εισαγωγή Κύπριου σπουδαστή στην USNA αποτελεί την πρώτη φορά στην ιστορία. Η Ακαδημία του Annapolis εκπαιδεύει μελλοντικούς αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται μία από τις πλέον απαιτητικές στρατιωτικές σχολές παγκοσμίως.