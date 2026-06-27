Το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Χαράλαμπο Χριστοφή θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμεσό.

Επιθυμία της οικογένειας είναι όσοι παραστούν στην κηδεία να είναι ντυμένοι στα λευκά. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές υπέρ του Οργανισμού «Μικροί Ήρωες» και του Ιερού Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αγοράκι παρουσίασε αδιαθεσία και πυρετό την περασμένη Τρίτη. Την επόμενη ημέρα οι γονείς του το μετέφεραν σε παιδίατρο, όπου διαγνώστηκε με γαστρεντερίτιδα και του χορηγήθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ο πατέρας του το μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου το παιδί έφθασε αναίσθητο, χωρίς εξωτερικές κακώσεις, με κυανά χείλη, ωχρό και χωρίς αναπνοή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, το βρέφος υπέκυψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Την Παρασκευή διενεργήθηκε νεκροτομή στη σορό του από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα. Από την εξέταση δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακές, μικροβιολογικές και γενετικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

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