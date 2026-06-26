Η νεκροτομή του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό έχει ολοκληρωθεί και λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικες και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι είχε παρουσιάσει αδιαθεσία τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

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