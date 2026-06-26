Διάταγμα κράτησης έξι ημερών εξέδωσε την Παρασκευή το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 36χρονου που συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών εναντίον κατοικίας σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Ο 36χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του για περίοδο έξι ημερών, με σκοπό τη συνέχιση των αστυνομικών εξετάσεων.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 03:50 τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, 24 Ιουνίου, όταν άγνωστο πρόσωπο άνοιξε πυρ εναντίον κατοικίας στην Τρεμιθούσα στην οποία διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 37 ετών. Από τους πυροβολισμούς επλήγη η ξύλινη πόρτα της κύριας εισόδου της οικίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Ραουνά: Η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο των νησιών στην ΕΕ

Πηγή: ΚΥΠΕ